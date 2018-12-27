 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мальчик пожаловался на Деда Мороза в полицию

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Девятилетний мальчик вызвал полицию из-за того, что ему не понравились рождественские подарки. Как сообщает Report со ссылкой на  издание NDR.de, инцидент произошел в немецком городе Цетель. 

    Полицейские приехали на вызов и обнаружили очень сердитого мальчика, который пожаловался им на неправильные подарки. Он пояснил, что получил на Рождество совсем не то, что хотел.

    Офицеры сравнили список пожеланий ребенка с тем, что лежало под елкой, и не нашли ни одного совпадения. Они успокоили мальчика и объяснили ему, что Дед Мороз в своем почтенном возрасте стал рассеянным и перепутал подарки.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi