​Мэр Лондона переночевал на улице

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Мэр Лондона Борис Джонсон и владелец британского издательства Evening Standard Евгений Лебедев переночевали на улице для того, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных.

Как передает Report, об этом сообщает газета Independent.

Джонсон и Лебедев, вооружившись спальными мешками, провели ночь на улице в центре Лондона.

"Мы продемонстрировали снижение количества ветеранов, остающихся на улицах, за последние два десятилетия, но печально осознавать сколько из них все еще не имеют крыши над головой", – заявил Джонсон.