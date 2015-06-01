​Лев загрыз американскую туристку на сафари-туре в ЮАР

Баку. 1 Июня. REPORT.AZ/ Лев загрыз американскую туристку и ранил водителя экскурсионного автомобиля во время сафари-тура в парке в ЮАР.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что стекла в машине были опущены, хотя это строжайше запрещено. Лев прыгнул на машину, через окно загрыз женщину и ранил водителя, который попытался ему помешать. На место происшествия немедленно приехали медики, однако спасти туристку не удалось.

На сайте сафари-парка подчеркивается, что "нигде вы не можете подойти близко ко львам и другим животным и при этом быть в безопасности".