Летящий к Земле межзвездный объект оказался кометой

    • 06 сентября, 2025
    • 14:38
    Выявленный потенциально опасный межзвездный объект 3I/ATLAS, летящий в сторону Солнечной системы, является обычной кометой.

    Как передает Report, об этом 6 сентября сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на астронома из университета Ланкашира, доктора Марка Норриса.

     "Новые изображения очень ясно демонстрируют, что 3I/ATLAS является кометой" - говорится в материале.

    Так, на сделанных изображениях было обнаружено плотное ледяное ядро, окруженное широким ореолом газа и пыли, что свойственно только кометам. При этом сам объект позади 3I/ATLAS имеет длинный хвост в заданном направлении против Солнца.

    По словам Норриса, ранние изображения показали доказательства кометной активности, однако та была слабой из-за сильной удаленности от Солнца и отсутствия нужной освещенности движущегося объекта.

    Кроме того, данные наблюдения также окончательно опровергают теории о том, что 3I/ATLAS может быть инопланетным кораблем.

