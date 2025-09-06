Летящий к Земле межзвездный объект оказался кометой

Выявленный потенциально опасный межзвездный объект 3I/ATLAS, летящий в сторону Солнечной системы, является обычной кометой.

Как передает Report, об этом 6 сентября сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на астронома из университета Ланкашира, доктора Марка Норриса.

"Новые изображения очень ясно демонстрируют, что 3I/ATLAS является кометой" - говорится в материале.

Так, на сделанных изображениях было обнаружено плотное ледяное ядро, окруженное широким ореолом газа и пыли, что свойственно только кометам. При этом сам объект позади 3I/ATLAS имеет длинный хвост в заданном направлении против Солнца.

По словам Норриса, ранние изображения показали доказательства кометной активности, однако та была слабой из-за сильной удаленности от Солнца и отсутствия нужной освещенности движущегося объекта.

Кроме того, данные наблюдения также окончательно опровергают теории о том, что 3I/ATLAS может быть инопланетным кораблем.