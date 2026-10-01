Ледники в Швейцарии потеряли 5,5% своей массы в этом году

Ледники в Швейцарии потеряли 5,5% своей массы из-за аномальной жары и зимы с малым количеством снега по всей Европе. Таким образом, 2026 год ознаменовался вторым по величине отступлением ледников с начала ведения записей.

Как передает Report, об этом сообщила Швейцарская сеть мониторинга ледников (GLAMOS).

Согласно исследованию, в период с 2022 по 2026 год таяние ледников было "более чем в два раза выше, чем за любой ранее наблюдавшийся пятилетний период". За пять лет ледники потеряли почти пятую часть своей массы. В 1990-2000 годах сокращение составляло около 10%, а за последние 10 лет - 27%.

По данным Швейцарской метеорологической службы, июнь, июль и август были самыми жаркими месяцами в стране с начала ведения записей в 1864 году. В отчете GLAMOS говорится о том, что защитный снежный покров на ледниках частично исчез во время июньских волн жары. К сентябрю он полностью растаял, даже на больших высотах.

"В таких условиях у альпийских ледников нет шансов на долгосрочное существование", - отмечается в отчете.