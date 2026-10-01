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    Ледники в Швейцарии потеряли 5,5% своей массы в этом году

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    • 01 октября, 2026
    • 09:32
    Ледники в Швейцарии потеряли 5,5% своей массы в этом году

    Ледники в Швейцарии потеряли 5,5% своей массы из-за аномальной жары и зимы с малым количеством снега по всей Европе. Таким образом, 2026 год ознаменовался вторым по величине отступлением ледников с начала ведения записей.

    Как передает Report, об этом сообщила Швейцарская сеть мониторинга ледников (GLAMOS).

    Согласно исследованию, в период с 2022 по 2026 год таяние ледников было "более чем в два раза выше, чем за любой ранее наблюдавшийся пятилетний период". За пять лет ледники потеряли почти пятую часть своей массы. В 1990-2000 годах сокращение составляло около 10%, а за последние 10 лет - 27%.

    По данным Швейцарской метеорологической службы, июнь, июль и август были самыми жаркими месяцами в стране с начала ведения записей в 1864 году. В отчете GLAMOS говорится о том, что защитный снежный покров на ледниках частично исчез во время июньских волн жары. К сентябрю он полностью растаял, даже на больших высотах.

    "В таких условиях у альпийских ледников нет шансов на долгосрочное существование", - отмечается в отчете.

    Неблагоприятные погодные условия Альпы Швейцария
    Swiss glaciers lose 5.5% of their mass this year
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