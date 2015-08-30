​Лай собаки стал причиной кровавой драмы в Лиссабоне

Баку. 30 Августа. REPORT.AZ/ Лай собаки стал причиной кровавой драмы в пригороде столице Португалии.

Как передает Report, по данным полиции Лиссабона, три человека погибли после ссоры между соседями, за которой последовала перестрелка.

Среди погибших: один полицейский при исполнении, а также сотрудник, живший по соседству и его сын, прибывшие на место происшествия после первых выстрелов.

Стрельбу, предположительно, открыл 77-летний мужчина, который затем попытался покончить с собой. Он задержан и отправлен в больницу для получения медицинской помощи.

Причиной конфликта стали претензии пенсионера на лай соседской собаки.