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    ​Лай собаки стал причиной кровавой драмы в Лиссабоне

    Три человека погибли и двое пострадали из-за ссоры соседей

    Баку. 30 Августа. REPORT.AZ/ Лай собаки стал причиной кровавой драмы в пригороде столице Португалии.

    Как передает Report, по данным полиции Лиссабона, три человека погибли после ссоры между соседями, за которой последовала перестрелка.

    Среди погибших: один полицейский при исполнении, а также сотрудник, живший по соседству и его сын, прибывшие на место происшествия после первых выстрелов.

    Стрельбу, предположительно, открыл 77-летний мужчина, который затем попытался покончить с собой. Он задержан и отправлен в больницу для получения медицинской помощи.

    Причиной конфликта стали претензии пенсионера на лай соседской собаки.

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