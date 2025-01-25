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Крупнейший в мире айсберг потерял за год около 9% от своей площади

Крупнейший в мире айсберг потерял за год около 9% от своей площади Крупнейший в мире айсберг А23а, отколовшийся от антарктического ледника еще в 1986 году и вышедший больше года назад в открытый океан, потерял за время дрейфа по чистой воде около 9% от своей площади.
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25 января 2025 г. 11:59
Крупнейший в мире айсберг потерял за год около 9% от своей площади

Крупнейший в мире айсберг А23а, отколовшийся от антарктического ледника еще в 1986 году и вышедший больше года назад в открытый океан, потерял за время дрейфа по чистой воде около 9% от своей площади.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"Крупнейший в мире айсберг А23а продолжает свой дрейф примерно в 300 километрах от острова Южная Георгия. Заметно, что в последнее время размер айсберга начал сокращаться вследствие таяния, за время дрейфа по чистой воде с ноября 2023 года он потерял около 9% от своей площади. В первые две недели 2025 года айсберг действительно двигался в направлении острова Южная Георгия. Однако в последнюю неделю, в период с 15 по 23 января, А23а сменил направление и стал отступать на запад, что хорошо видно на спутниковых снимках. Дальнейшая траектория его движения будет зависеть от ветра и течений в этой части океана, но он вполне может пройти мимо острова", - отмечается в сообщении иниститута.

Самый большой на планете айсберг А23а, откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет айсберг находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года его в результате дрейфа вынесло на чистую воду.

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