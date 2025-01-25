Крупнейший в мире айсберг потерял за год около 9% от своей площади

Крупнейший в мире айсберг потерял за год около 9% от своей площади

Крупнейший в мире айсберг А23а, отколовшийся от антарктического ледника еще в 1986 году и вышедший больше года назад в открытый океан, потерял за время дрейфа по чистой воде около 9% от своей площади.

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