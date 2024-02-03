О нас

Кроссовки экс-игрока НБА проданы за рекордные 8 млн долларов

Кроссовки экс-игрока НБА проданы за рекордные 8 млн долларов Шесть пар кроссовок бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана проданы на аукционе. Они обошлись покупателю в рекордные 8,032 млн долларов.
Это интересно
3 февраля 2024 г. 16:21
Кроссовки экс-игрока НБА проданы за рекордные 8 млн долларов

Шесть пар кроссовок бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана проданы на аукционе. Они обошлись покупателю в рекордные 8,032 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на аукционный дом Sotheby`s.

В коллекции были представлены кроссовки, которые баскетболист носил в решающих играх за титул чемпиона НБА. Джордан становился чемпионом НБА в 1991-1993 в 1996-1998 годах в составе "Чикаго". На четырех парах кроссовок он оставил свой автограф.

В Sotheby`s заявили, что цена, которую заплатили за обувь баскетболиста, "вряд ли когда-то будет повторена". Личность покупателя не раскрывается.

Джордан завершил карьеру в 2003 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Гааге нашли книги о битвах с Наполеоном в 99-летней капсуле времени
В Гааге нашли книги о битвах с Наполеоном в 99-летней капсуле времени
30 января 2024 г. 07:47
Суд ограничил Алена Делона в дееспособности
Суд ограничил Алена Делона в дееспособности
29 января 2024 г. 19:50
На Луне обнаружили опасные разломы
На Луне обнаружили опасные разломы
28 января 2024 г. 04:48
Адалят Шукюров: ИИ сможет заменить певцов, но это будет не очень интересно для слушателей
Адалят Шукюров: ИИ сможет заменить певцов, но это будет не очень интересно для слушателей
26 января 2024 г. 17:44
Напротив Эйфелевой башни в Париже начался митинг против нового закона о миграции
Напротив Эйфелевой башни в Париже начался митинг против нового закона о миграции
21 января 2024 г. 19:38
NASA потеряло связь с марсианским вертолетом Ingenuity
NASA потеряло связь с марсианским вертолетом Ingenuity
21 января 2024 г. 00:16
Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена
Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена
17 января 2024 г. 20:07
Минобороны Нигера: Вывод французских войск благоприятно повлиял на борьбу с терроризмом в стране
Минобороны Нигера: Вывод французских войск благоприятно повлиял на борьбу с терроризмом в стране
17 января 2024 г. 18:22
В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий из Наски
В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий из Наски
15 января 2024 г. 01:24
Завораживающий зимний пейзаж Ордубада
ФотоЗавораживающий зимний пейзаж Ордубада
14 января 2024 г. 18:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi