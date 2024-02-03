Кроссовки экс-игрока НБА проданы за рекордные 8 млн долларов

Шесть пар кроссовок бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана проданы на аукционе. Они обошлись покупателю в рекордные 8,032 млн долларов.

Шесть пар кроссовок бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана проданы на аукционе. Они обошлись покупателю в рекордные 8,032 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на аукционный дом Sotheby`s.

В коллекции были представлены кроссовки, которые баскетболист носил в решающих играх за титул чемпиона НБА. Джордан становился чемпионом НБА в 1991-1993 в 1996-1998 годах в составе "Чикаго". На четырех парах кроссовок он оставил свой автограф.

В Sotheby`s заявили, что цена, которую заплатили за обувь баскетболиста, "вряд ли когда-то будет повторена". Личность покупателя не раскрывается.

Джордан завершил карьеру в 2003 году.