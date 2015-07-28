Коровы стали причиной схода поезда с рельсов

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Два вагона пассажирского поезда в английском графстве Кент сошли с рельсов после столкновения поезда со стадом коров, передает Report со ссылкой на BBC.
Поезд следовал из Эшфорда в Кентербери. Происшествие случилось у станции Чилхэм.
Железнодорожная компания объявила, что никто из пассажиров не пострадал. Прибывшие спасатели помогли выбраться из вагонов 70 пассажирам.
О состоянии коров ничего не сообщается.
Железнодорожная ветка, на которой произошло столкновение, некоторое время будет закрыта.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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