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    Коровы стали причиной схода поезда с рельсов

    Железнодорожная компания объявила, что никто из пассажиров не пострадал

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Два вагона пассажирского поезда в английском графстве Кент сошли с рельсов после столкновения поезда со стадом коров, передает Report со ссылкой на BBC.

    Поезд следовал из Эшфорда в Кентербери. Происшествие случилось у станции Чилхэм.

    Железнодорожная компания объявила, что никто из пассажиров не пострадал. Прибывшие спасатели помогли выбраться из вагонов 70 пассажирам.

    О состоянии коров ничего не сообщается.

    Железнодорожная ветка, на которой произошло столкновение, некоторое время будет закрыта.

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