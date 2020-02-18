Пропавший два года назад корабль "призрак" обнаружили у берегов Ирландии - ФОТО - ВИДЕО

У побережья графства Корк, Ирландия, заметили 77-метровый грузовой корабль MV Alta, шедший под флагом Танзании.

Как передает Report, об этом сообщает Irishexaminer.

Экипажа на борту судна не оказалось. Представитель береговой охраны предположил, что корабль прибило к берегу из-за шторма "Деннис".

По данным издания, в последний раз этот "корабль-призрак" был замечен полгода назад неподалеку от Африки. Осенью 2018 года также сообщалось о том, что судно проходило к юго-востоку от Бермудских островов. Тогда отмечалось, что корабль, скорее всего, вышел из строя, а членов экипажа спасли.

В сентябре прошлого года в американском штате Миннесота на дне озера Верхнее нашли корабль "Хадсон" (Hudson), который затонул 118 лет назад. 15 сентября 1901 года судно "Хадсон", груженное пшеницей и льном, вышло из порта города Дулут (на озере Верхнее), Миннесота. Корабль миновал группу островов Апосл и вскоре попал в сильный шторм. На следующий день смотрители маяка у реки Игл заметили "неопознанный" большой корабль, который получил сильный крен и пошел ко дну.

Затонувший корабль превратился в местную легенду. Некоторые жители утверждали, что призрачное судно все еще плавает по озеру Верхнее.