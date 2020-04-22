​Комната солдата Первой мировой 102 года простояла нетронутой

В одном из домов во Франции в течение 102 лет простояла нетронутой комната солдата Первой мировой.

Как передает Report со ссылкой на издание The Sun, она принадлежала Юберу Рошеро, лейтенанту драгунского полка. Юбер погиб в 1918 году во Фландрии, тогда родители решили законсервировать комнату и заложили вход в нее кирпичами.

Незадолго до начала Второй мировой родители Юбера уехали из города и продали дом французскому генералу Эжену Бриду с условием, что он сохранит комнату нетронутой как минимум 500 лет. Брид был пособником немецкой армии. После войны он бежал в Испанию, а его имущество, в том числе и дом, конфисковали. В 1950-х годах дом обратно выкупила внучка Брида. До 2014 года включительно в доме жил супруг его внучки. Теперь дом вместе с комнатой Юбера Рошеро принадлежит праправнучкам генерала Брида.

Комнату пару лет назад размуровали и показали местным властям. Тогда же предки Брида предложили сделать из комнаты Юбера музей. Спустя 102 года в ней все осталось, как при жизни солдата: на кровати лежит его шляпа, у стола висит форма, теперь уже изрядно поеденная молью, корешки книг на полках выцвели.