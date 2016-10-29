Китайские геймеры попали в Книгу рекордов Гинесса за выигрыш в 9 млн. долларов США

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Китайские геймеры из команды Wings Gaming попали в Книгу рекордов Гиннесса за выигрыш 9,1 млн. долларов США в игре Dota 2, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Турнир проходил летом в Сиэтле (США). Общий призовой фонд оказался самым крупным среди всех соревнований по киберспорту - почти 21 млн. долларов США.

Практически половина досталась команде Wings Gaming из КНР. Это самый крупный выигрыш за первое место среди всех подобных турниров.

Команда была сформирована в 2014 году, в прошлом она столь больших сумм не выигрывала. Благодаря победе в Сиэтле пятеро участников Wings Gaming в одночасье стали миллионерами.