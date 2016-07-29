 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Китайцы обнаружили голубую дыру в Южно-Китайском море – ВИДЕО

    Глубина отверстия составляет около 300 метров

    Баку. 29 Июля. REPORT.AZ/ Китайские исследователи обнаружили голубую дыру в водах Парасельских островов в Южно-Китайском море.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на китайский телеканал CCTV сообщает The Telegraph.

    Данные, полученные с помощью подводного робота и датчика глубины, показали, что глубина отверстия, названная китайцами «Голубая дыра Юнлэ», составляет около 300 метров. Это делает ее одной из самых глубоких голубых дыра из когда-либо обнаруженных.

    Робот смог измерить температуру, соленость и кислород в воде. Выяснилось, что ниже 100 метров в дыре кислорода уже нет.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi