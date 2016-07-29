​Китайцы обнаружили голубую дыру в Южно-Китайском море – ВИДЕО

Баку. 29 Июля. REPORT.AZ/ Китайские исследователи обнаружили голубую дыру в водах Парасельских островов в Южно-Китайском море.

Как передает Report, об этом со ссылкой на китайский телеканал CCTV сообщает The Telegraph.

Данные, полученные с помощью подводного робота и датчика глубины, показали, что глубина отверстия, названная китайцами «Голубая дыра Юнлэ», составляет около 300 метров. Это делает ее одной из самых глубоких голубых дыра из когда-либо обнаруженных.

Робот смог измерить температуру, соленость и кислород в воде. Выяснилось, что ниже 100 метров в дыре кислорода уже нет.