Китай выпустил серию монет и банкноту в честь предстоящего Праздника весны

Народный банк Китая выпустил серию памятных монет и банкноту в честь предстоящего Праздника весны (Чуньцзе).

Народный банк Китая выпустил серию памятных монет и банкноту в честь предстоящего Праздника весны (Чуньцзе).

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство "Синьхуа"

В серию войдут золотая монета, серебряная монета, монета из медного сплава и банкнота. Монеты украшены традиционными китайскими символами счастья и благополучия.

На банкноте на фоне традиционных китайских домов изображены дети, которые вешают парные надписи "чуньлянь" с новогодними пожеланиями, сообщает.

В КНР наступление Нового года по лунному календарю называется Праздником весны. В 2025 году он выпадает на 29 января.