Китай планирует к концу года разработать прототип мощного суперкомпьютера

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Китайские специалисты собираются разработать к концу года прототип сверхмощного суперкомпьютера, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Он будет способен осуществлять квинтиллион (миллиард миллиардов) операций в секунду и в случае успешного осуществления задумки закрепит за Китаем статус мирового лидера в области создания вычислительной техники.

Сборка суперкомпьютера впервые будет производиться только из деталей местного производства. Пока что проект находится в стадии разработки. После создания прототипа в случае успеха разработчики приступят непосредственно к сборке суперкомпьютера. Ее они планируют закончить к 2020 году.

Суперкомпьютеры используются для индустриального проектирования, анализа "больших данных", исследования лекарств, разведки нефти и других задач, требующих высокой производительности.