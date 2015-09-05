​Китаец 20 мин шваброй держал выпавшую из окна девочку

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В китайской провинции Шаньдун мужчина в течение 20 минут удерживал шваброй ребенка, выпавшего из окна расположенной на четвертом этаже квартиры.

Как передает Report, об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Мужчина по имени Ван Баопин (Wang Baoping) проходил по улице и услышал детский крик.

Он увидел, что девочка висит на решетке окна, а ее голова застряла между прутьями.

Китаец вошел в дом. Раздобыв швабру, он вылез на карниз третьего этажа. В таком положении Ван Баопин удерживал ребенка, пока родители не втащили девочку обратно в квартиру.