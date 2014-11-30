Калифорния оказалась лидером в США по числу проживающих богачей

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Калифорния признана американским штатом с самым большим числом сверхбогатых граждан (с состоянием свыше $30 миллионов), сообщает MarketWatch со ссылкой на данные консалтинговой фирмы Wealth-X.

В "Золотом штате" проживают 13 445 таких граждан - больше, чем в Великобритании (11 510 человек). Это число выросло на 6% по сравнению с прошлым годом. Максимальная популяция сверхбогатых американцев в штате зафиксирована в Сан-Франциско (5 460) и Лос-Анджелесе (5 135).

Самым густонаселенным богачами городом США признан Нью-Йорк - 8 655 жителей "Большого яблока" обладают состоянием более $30 млн. Этот показатель позволил штату Нью-Йорк занять в рейтинге вторую строчку после Калифорнии.

Максимальные темпы роста сверхбогатого населения зафиксированы в Северной Дакоте - на 14% в год. Впрочем, общее число богачей в штате составило всего 80 человек, состояние большинства из них было сделано на добыче сланцевой нефти. Меньше мультимиллионеров проживает только в Делавэре (60) и на Аляске (50).

Самый богатый человек в США, основатель Microsoft Билл Гейтс, живет в штате Вашингтон, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.