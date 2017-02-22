К 2030 году средняя продолжительность жизни впервые превысит 90 лет

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Южная Корея станет первой страной в мире, где продолжительность жизни женщин превысит 90 лет. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, согласно исследованию ученых из Всемирной организации здравоохранения и Имперского колледжа в Лондоне, это произойдет к 2030 году.

В других развитых странах к 2030 году женщины также будут жить достаточно долго, но Южную Корею догнать не смогут, свидетельствуют данные исследования. В Японии, Франции, Испании и Швейцарии средняя продолжительность жизни для женщин достигнет 88 лет.

Мужчины к 2030 году будут дольше всего жить в Южной Корее, Австралии и Швейцарии. Согласно прогнозу ученых, средняя ожидаемая продолжительность жизни здесь составит 84 года.

Скачок в продолжительности жизни в Южной Корее связан с улучшением экономической ситуации: дети стали лучше питаться, у населения появился доступ к услугам здравоохранения и последним медицинским технологиям.