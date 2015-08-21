Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Из-за излишка незамужних в Саудовской Аравии ограничивают размер выкупа за невесту. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, согласно указу Губернатора провинции Мекка и советника короля Саудовской Аравии Салмана принц Халид аль-Фейсала, ограничивающий размер выкупа за невесту составит порядка 50 тыс. реалов (13,3 тыс. долларов).

Причина подобного шага – резкий рост количества незамужних женщин из-за высокого размера выкупа, который требуют их семьи. В связи с этим многие саудовские мужчины предпочитают жениться на иностранках. В период с 2010 по 2014 год количество незамужних подданных Саудовского королевства выросло с 1,5 млн. до 4 млн.

Принц аль-Фейсал призвал также провести конференцию губернаторов и старейшин племен с целью установить единый максимальный потолок выкупа за невесту для всей территории королевства.

Инициативу принца поддержали и духовные лица. Так, шейх Али аль-Малики, отвечающий за составление брачных контрактов в Джедде, рассказал местным СМИ, что был свидетелем контрактов, в которых сумма выкупа достигала 10 млн. реалов (2,66 млн. долларов).