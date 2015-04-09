Из финансовой системы Молдавии пропал 1 млрд. долларов

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Национальный банк Молдавии обнаружил пропажу 1 млрд. долларов из финансовой системы страны, поиском потерянных средств занялись западные специалисты, пишет французская Le Monde.

Кредиты на такую сумму выдали Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala, на долю которых приходится около трети банковских активов всей республики, говорится в публикации, выдержки из которой приводит Report со ссылкой на РБК .

Сделка по выдаче кредитов на общую сумму 1 млрд. долларов (927 млн. евро) три банка заключили в течение нескольких дней накануне парламентских выборов 30 ноября 2014 года, на которых сторонники европейского пути Молдавии столкнулись с пророссийской оппозицией. Получателей этих кредитов определить не удалось.

В связи с этим европейские чиновники задаются вопросом: как такая сумма могла потеряться в стране, население которой составляет 4 млн. человек. "Я не могу объяснить, как можно украсть такую большую сумму в такой маленькой стране!" — недоумевает представитель ЕС в Молдавии Пиркка Тапиола. Потерянная сумма составляет не менее 12,5% ВВП Молдавии, отмечает Le Monde.

Ситуацией занялись депутаты Европарламента. Согласно докладу парламентской комиссии (документ обсуждался за закрытыми дверями, но некоторые его подробности просочились в прессу), часть денег могла перейти четырем российским банкам. О каких банках идет речь, в публикации не говорится.

Молдавские политики и бизнесмены уверены, что потерянные средства найти не удастся.