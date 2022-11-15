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Итальянские дизайнеры разработали проект крупнейшего в мире плавучего города

Итальянские дизайнеры разработали проект крупнейшего в мире плавучего города Итальянская дизайн-студия Lazzarini разработала концепцию "зеленого" плавучего города в виде "тераяхты" в форме черепахи. В случае постройки он станет самым большим плавучим сооружением в мире.
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15 ноября 2022 г. 06:22
Итальянские дизайнеры разработали проект крупнейшего в мире плавучего города

Итальянская дизайн-студия Lazzarini разработала концепцию "зеленого" плавучего города в виде "тераяхты" в форме черепахи. В случае постройки он станет самым большим плавучим сооружением в мире.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Город, получивший название Pangoes в честь древнего суперконтинента Пангеи, будет простираться на 548,6 метра в длину и на 609,6 метра в ширину. На его территории удастся разместить 60 тысяч человек. На "тераяхте" будут находиться дома (апартаменты, виллы, особняки), отели, торговые центры и парки. Попасть в Pangoes можно будет на самолете, вертолете или корабле, для которых будут оборудованы специальные площадки и порты.

Согласно задумке создателей проекта, все в городе будет работать на «зеленой» энергии. Конструкция Pangoes будет оснащена девятью электродвигателями общей мощностью в 16,8 тысячи лошадиных сил. Кроме того, на крыше будут установлены солнечные панели, а часть энергии будет вырабатываться за счет разбивания волн при движении. Благодаря этому "тераяхта" будет перемещаться со скоростью пять узлов в час и при этом не провоцировать выбросы вредных веществ.

На строительство Pangoes должно будет уйти восемь лет, при этом для его возведения потребуется гигантская верфь. Если он будет построен, то станет крупнейшим в мире плавучим сооружением.

По подсчетам компании, возведение города обойдется в 6,8 миллиарда фунтов стерлингов (около 8 миллиардов долларов). Создатели проекта рассчитывают на то, что плавучий город удастся построить за счет NFT-краудфандинга. Пользователи смогут приобрести виртуальные объекты недвижимости или плавсредства, и в случае реального строительства выплаты будут считаться залогом за них. Создатели проекта сообщили, что вскоре начнут собирать средства на возведение Pangoes.

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