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Исследование: Доля женщин в высшем руководстве компаний Германии впервые превысила 25%

Исследование: Доля женщин в высшем руководстве компаний Германии впервые превысила 25% Доля женщин на руководящих должностях в 40 крупнейших германских компаниях с листингом на франкфуртской бирже в 2024 году впервые превысила 25%, достигнув рекордно высокого уровня.
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3 января 2025 г. 13:25
Исследование: Доля женщин в высшем руководстве компаний Германии впервые превысила 25%

Доля женщин на руководящих должностях в 40 крупнейших германских компаниях с листингом на франкфуртской бирже в 2024 году впервые превысила 25%, достигнув рекордно высокого уровня.

Как передает Report, такие данные приводятся в исследовании консалтинговой компании Russell Reynolds.

В 2024 году этот показатель составил 25,4%, что на два процентных пункта выше, чем годом ранее, тогда как в 2020 году он составлял 13,3%, отмечается в исследовании.

Три женщины возглавляют компании, включенные в индекс DAX: Беттина Орлопп (Commerzbank), Карин Родстрем (Daimler Truck) и Белен Гарихо (Merck & Co.

По данным исследования, в 12 компаниях женщины составляют треть или более членов исполнительных советов, а в двух компаниях - Commerzbank и Siemens Healthineers - этот показатель достигает 50%.

Porsche SE - единственная компания, в которой нет женщин на высших руководящих должностях.

В 2020 году в Германии был принят закон, установивший обязательную квоту для женщин в высшем руководстве зарегистрированных на бирже компаний.

Между тем, женщины занимают 32,1% руководящих должностей в 40 крупнейших компаниях с листингом на бирже в Великобритании, 30,1% в США, 28,8% во Франции и 28,2% в Швеции.

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