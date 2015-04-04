Иран смягчил запрет для женщин на посещение спортивных мероприятий

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Иран частично снял запрет для женщин на посещение мужских спортивных матчей, сообщает Reuters.

В январе правительство заявило, что позволит иностранным женщинам посещать мужские матчи, но иранским женщинам все еще запрещено это делать.

Нововведение вступит в силу в течение этого года по иранскому календарю. Иранский календарный год заканчивается в марте 2016, отмечает Report со ссылкой на «Газета.Ru».

В 2014 году в Иране была арестована женщина после того, как попыталась пройти на волейбольный матч, проводимый под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB).