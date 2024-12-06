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Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2025 года

Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2025 года Институт цвета Pantone объявил главным оттенком 2025 года насыщенный коричневый цвет под названием Mocha Mousse (мусс мокко). Теплый и глубокий тон олицетворяет комфорт и вызывает ассоциации с шоколадом и кофе - одними из главных символов уюта и наслажден
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6 декабря 2024 г. 12:16
Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2025 года

Институт цвета Pantone объявил главным оттенком 2025 года насыщенный коричневый цвет под названием Mocha Mousse (мусс мокко). Теплый и глубокий тон олицетворяет комфорт и вызывает ассоциации с шоколадом и кофе - одними из главных символов уюта и наслаждения.

Как передает Report, эксперты Pantone объясняют выбор цвета его уникальной способностью сочетать модную актуальность и универсальность. Mocha Mousse гармонично вписывается в нейтральную палитру, при этом оставаясь выразительным и насыщенным. В постоянно меняющемся мире он становится якорем, создающим ощущение стабильности.

По словам вице-президента Pantone Лори Прессман, Mocha Mousse олицетворяет стремление к теплу, комфорту и удовольствиям. Его мягкость и насыщенность делают цвет универсальным выбором для самых разных сфер - от фэшн-индустрии до дизайна интерьера.

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