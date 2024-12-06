Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2025 года

Институт цвета Pantone объявил главным оттенком 2025 года насыщенный коричневый цвет под названием Mocha Mousse (мусс мокко). Теплый и глубокий тон олицетворяет комфорт и вызывает ассоциации с шоколадом и кофе - одними из главных символов уюта и наслажден

Институт цвета Pantone объявил главным оттенком 2025 года насыщенный коричневый цвет под названием Mocha Mousse (мусс мокко). Теплый и глубокий тон олицетворяет комфорт и вызывает ассоциации с шоколадом и кофе - одними из главных символов уюта и наслаждения.

Как передает Report, эксперты Pantone объясняют выбор цвета его уникальной способностью сочетать модную актуальность и универсальность. Mocha Mousse гармонично вписывается в нейтральную палитру, при этом оставаясь выразительным и насыщенным. В постоянно меняющемся мире он становится якорем, создающим ощущение стабильности.

По словам вице-президента Pantone Лори Прессман, Mocha Mousse олицетворяет стремление к теплу, комфорту и удовольствиям. Его мягкость и насыщенность делают цвет универсальным выбором для самых разных сфер - от фэшн-индустрии до дизайна интерьера.