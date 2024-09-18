Индия в августе импортировала золото на рекордные $10 млрд

Индия в январе-августе 2024 года импортировала золото на сумму $32,294 млрд, в том числе $10,06 млрд – в августе.

Индия в январе-августе 2024 года импортировала золото на сумму 32,294 млрд долларов США, в том числе 10,06 млрд долларов США – в августе.

Как сообщает Report, согласно материалам Министерства торговли и промышленности Индии, импорт золота за 8 месяцев вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом, импорт в августе-2024 в 2 раза превысил показатель закупок в августе-2023 и в три раза выше показателя июля-2024, что по оценкам индийских СМИ, является историческим рекордом.

Заместитель торговли и промышленности Индии Сунил Бартвал оценил вероятную причину роста импорта золота: "Среди вероятных факторов увеличения импорта золота - снижение пошлин, рост мировых цен на золото, а также накопление запасов драгметалла в преддверии праздничного сезона".

Индия, являясь одним из крупнейших потребителей золота в мире, сама его почти не производит. По итогам первого полугодия 2024 года страна импортировала почти 305 тонн золота на 19,103 млрд долларов. В натуральном выражении объем вырос на 5%, в стоимостном - на 17%.