О нас

Индийский луноход преодолел восемь метров по поверхности Луны

Индийский луноход преодолел восемь метров по поверхности Луны Индийский луноход "Прагъян", доставленный в среду на Луну индийской автоматической станцией Chandrayaan-3 ("Чандраян-3"), уже преодолел восемь метров по поверхности естественного спутника Земли.
Это интересно
25 августа 2023 г. 19:00
Индийский луноход преодолел восемь метров по поверхности Луны

Индийский луноход "Прагъян", доставленный в среду на Луну индийской автоматической станцией Chandrayaan-3 ("Чандраян-3"), уже преодолел восемь метров по поверхности естественного спутника Земли.

Как передает Report, об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Все запланированные перемещения лунохода подтверждены. Луноход успешно преодолел дистанцию около 8 метров", - сообщила организация.

По данным ISRO, на луноходе были активированы спектроскоп LBIS и спектрометр APXS для проведения научных исследований.

"Вся полезная нагрузка перелетного модуля, посадочного модуля и лунохода работает штатно", - отметили в космическом ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Indian moon rover rolls onto moon's surface

Экслюзивные новости

​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
25 августа 2023 г. 15:54
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi