Индийский луноход преодолел восемь метров по поверхности Луны

Индийский луноход "Прагъян", доставленный в среду на Луну индийской автоматической станцией Chandrayaan-3 ("Чандраян-3"), уже преодолел восемь метров по поверхности естественного спутника Земли.

Индийский луноход "Прагъян", доставленный в среду на Луну индийской автоматической станцией Chandrayaan-3 ("Чандраян-3"), уже преодолел восемь метров по поверхности естественного спутника Земли.

Как передает Report , об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Все запланированные перемещения лунохода подтверждены. Луноход успешно преодолел дистанцию около 8 метров", - сообщила организация.

По данным ISRO, на луноходе были активированы спектроскоп LBIS и спектрометр APXS для проведения научных исследований.

"Вся полезная нагрузка перелетного модуля, посадочного модуля и лунохода работает штатно", - отметили в космическом ведомстве.