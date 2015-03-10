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    Группировка "Исламское государство" создает свою социальную сеть

    Пока неизвестно, кто создал сайт и сколько пользователей там зарегистрировалось

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Блокировка аккаунтов  группировки "Исламское государство" (ИГ) во всех основных социальных сетях вынудила его сторонников создать собственный социальный интернет ресурс - Сaliphate book, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Пока неизвестно, кто создал сайт и сколько пользователей там зарегистрировалось.

    Сам сайт стал недоступен уже в день запуска.

    В сообщении на сайте утверждается, что он временно приостановил свою деятельность, чтобы "защитить информацию о его пользователях и их безопасность".

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