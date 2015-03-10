Группировка "Исламское государство" создает свою социальную сеть

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Блокировка аккаунтов группировки "Исламское государство" (ИГ) во всех основных социальных сетях вынудила его сторонников создать собственный социальный интернет ресурс - Сaliphate book, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Пока неизвестно, кто создал сайт и сколько пользователей там зарегистрировалось.

Сам сайт стал недоступен уже в день запуска.

В сообщении на сайте утверждается, что он временно приостановил свою деятельность, чтобы "защитить информацию о его пользователях и их безопасность".