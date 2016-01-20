Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Хирурги закончили подготовку к операции по пересадке головы человеку. Предварительные опыты на животных признаны успешными.

Как передает Report, об этом рассказал ТАСС итальянский нейрохирург Серджо Канаверо.

Специалист выразил надежду, что операцию можно будет провести в России, где она обойдётся не в 100 млн. долларов, как в США, а в 20 млн. Итальянец пояснил, что такая разница получается из-за того, что в России есть подходящие медицинские структуры, с которыми уже установлен контакт.

Желание стать пациентом Канаверо ранее изъявил российский программист Валерий Спиридонов. Житель Владимира страдает врожденной спинальной мышечной атрофией. Недуг прогрессирует. Спиридонов согласился на операцию, несмотря на риск не выжить.

Предполагается, что пересадка головы займет 36 часов. Хирургическая процедура вызывает много этических вопросов. В частности, против подобного опыта выступает христианская церковь.