Хакеры украли 300 млн. долларов со счетов банков в 30 странах мира

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Международная группировка хакеров из России, Китая и стран Европы похитила со счетов клиентов банков около 300 млн. долларов, пишет The New York Times.

Издание ссылается на доклад "Лаборатории Касперского", который будет опубликован в понедельник, 16 февраля.

"Лаборатория Касперского" была привлечена к расследованию банковских краж в конце 2013 года, когда появилась информация о взломе одной из финансовых организаций Киева.

Выявленное мошенничество может оказаться одной из крупнейших банковских краж в истории, совершенной "без обычных признаков ограбления", отмечается в публикации.

Используя фиктивные счета, хакеры завладели миллионами долларов клиентов банков России, Японии, Швейцарии, США и Нидерландов. Согласно статье NYT, "Лаборатория Касперского" получила доказательство кражи 300 млн. долларов

По данным компании, общая сумма похищенных средств может быть в три раза больше. В исследовании говорится, что жертвами действий хакеров стали клиенты более 100 банков и других финансовых институтов в 30 странах мира. Согласно сообщению, большинство пострадавших банков находится в России, хакерам также удалось взломать системы финансовых организаций Японии, Соединенных Штатов и Европы.

Назвать банки, из которых украдены деньги клиентов, не позволяет соответствующее соглашение о неразглашении, отмечает Report со ссылкой на РБК.