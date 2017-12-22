Гвардиола включен в список сепаратистов в Испании

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обвиняется в сепаратизме после того, как поспособствовал проведению референдума о независимости Каталонии.

Как передает Report, об этом сообщают иностранные СМИ.

По данным издания, Гвардиола попал в список сепаратистов, который был составлен испанской полицией. 11 июня 2017 года 46-летний специалист прочитал манифест, в котором поддержал право каталонского народа на проведение референдума о независимости Каталонии. Полиция посчитала, что таким образом он спровоцировал мобилизацию сторонников независимости автономного сообщества Испании.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября 2017 года. По итогам голосования за отделение региона от Испании выступили 90,18% участников.