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Guardian: "Мини-луна" отдалится от Земли к 2055 году

Guardian: "Мини-луна" отдалится от Земли к 2055 году Астероид 2024 PT5, известный как "мини-луна", начнет движение к Солнцу и удалится от Земли к 2055 году.
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25 ноября 2024 г. 21:39
Guardian: Мини-луна отдалится от Земли к 2055 году

Астероид 2024 PT5, известный как "мини-луна", начнет движение к Солнцу и удалится от Земли к 2055 году.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на данные ученых из Центра изучения околоземных объектов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отмечается, что в настоящее время астероид находится на расстоянии 3,2 млн км от Земли, что примерно в девять раз больше расстояния до Луны. Он так и не приблизился к Земле настолько, чтобы быть захваченным притяжением планеты.

Исследователи считают, что объект может быть большим куском породы, отколовшимся от поверхности Луны после столкновения с астероидом много лет назад.

Ожидается, что в январе он приблизится к Земле в последний раз на расстояние в 1,7 млн км, прежде чем его притянет гравитационная сила Солнца. Однако небольшой размер объекта диаметром около 10 м не позволит увидеть его невооруженным глазом.

Напомним, что астероид 2024 PT5 в начале августа попал в обзор системы телескопов ATLAS. Предположительно, объект мог стать временным спутником Земли и люди смогли бы наблюдать невооруженным глазом две Луны.

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