​Грузин пытался провезти в Турцию девушку в чемодане

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Гражданин Грузии был задержан при въезде на территорию Турции после того, как в его чемодане обнаружили 22-летнюю девушку.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ во вторник, 24 марта.

По данным СМИ, во время проверки таможенникам показался подозрительным чемодан пассажира из Грузии З.З., и они попросили его открыть. В чемодане оказалась 22-летняя девушка Д.К., которая таким способом пыталась попасть в Турцию, куда ей был запрещен въезд.