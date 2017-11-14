Группа армян грабила дома в Калифорнии в масках Рональда Рейгана

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В калифорнийском городе Гендейл группа армян устроила ограбление дома, замаскировавшись масками бывшего президента США Рональда Рейгана.

Как сообщает Report, полиция Глендейла опубликовала новые подробности в связи с инцидентом на прошлой неделе, в ходе которого были задержаны трое молодых армян. Полицейские получили сигнал о том, что три молодых человека проникли в дом через черный ход. Троица скрылась с места происшествия на автомобиле, однако полицейским удалось остановить грабителей.

При обыске машины обнаружены в числе других предметов три маски Рейгана и муляж пистолета. Задержаны трое, в том числе несовершеннолетний. Двое других – 20-летний Гагик Саркисян и 18-летний Нарек Мартиросян. По мнению сержанта полиции Дениела Сатлса, молодых людей подвигли на ограбление боевики 90-х.