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Голландец побил мировой рекорд, прошагав босиком почти 3,5 тыс. км

Голландец побил мировой рекорд, прошагав босиком почти 3,5 тыс. км Голландский ветеран войны Антон Нотенбом установил новый мировой рекорд, пройдя босиком 3 450 км за 175 дней.
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13 августа 2024 г. 08:47
Голландец побил мировой рекорд, прошагав босиком почти 3,5 тыс. км

Голландский ветеран войны Антон Нотенбом установил новый мировой рекорд, пройдя босиком 3 450 км за 175 дней.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал NL Times.

По данным интернет-издания, рекорд был установлен в американском Сент-Луисе (штат Миссури) в 15:00 по местному времени 11 августа. До этого рекорд самого длительного путешествия босиком принадлежал поляку Павлу Дуракевичу (3 409,75 км во Франции и Испании).

Согласно информации, 37-летний Нотенбом планирует пройти еще 1 700 км до Нью-Йорка. Он рассчитывает достичь площади Таймс-сквер 2 ноября. В публикации не уточняется, когда и сколько голландец отдыхает.

Его путешествие началось 17 февраля на пляже Санта-Моники в Калифорнии. Главная цель заключается в том, чтобы пройти пешком из Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Представители Нотенбома отмечают, что он "полностью измотан" и особенно страдает "от раскаленных дорог". Сейчас температура воздуха по маршруту путешественника достигает в дневное время 35 градусов Цельсия.

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Версия на азербайджанском языке Niderlandlı təxminən 3,5 min km məsafəni ayaqyalın gəzərək dünya rekordunu qırıb

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