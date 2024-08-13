Голландец побил мировой рекорд, прошагав босиком почти 3,5 тыс. км

Голландский ветеран войны Антон Нотенбом установил новый мировой рекорд, пройдя босиком 3 450 км за 175 дней.

Голландский ветеран войны Антон Нотенбом установил новый мировой рекорд, пройдя босиком 3 450 км за 175 дней.

Как передает Report , об этом сообщил информационный портал NL Times.

По данным интернет-издания, рекорд был установлен в американском Сент-Луисе (штат Миссури) в 15:00 по местному времени 11 августа. До этого рекорд самого длительного путешествия босиком принадлежал поляку Павлу Дуракевичу (3 409,75 км во Франции и Испании).

Согласно информации, 37-летний Нотенбом планирует пройти еще 1 700 км до Нью-Йорка. Он рассчитывает достичь площади Таймс-сквер 2 ноября. В публикации не уточняется, когда и сколько голландец отдыхает.

Его путешествие началось 17 февраля на пляже Санта-Моники в Калифорнии. Главная цель заключается в том, чтобы пройти пешком из Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Представители Нотенбома отмечают, что он "полностью измотан" и особенно страдает "от раскаленных дорог". Сейчас температура воздуха по маршруту путешественника достигает в дневное время 35 градусов Цельсия.