Глава МИД Финляндии оштрафован за превышение скорости и езду без техосмотра

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя получил штраф в размере девяти дневных зарплат за превышение скорости и езду на автомобиле, не прошедшем техосмотр, cообщает Report со ссылкой на "Газета.ru".

Нарушение произошло еще в начале сентября 2014 года в центре Хельсинки. Глава МИД на машине двигался со скоростью 49 км в час, тогда как ограничение скорости на участке было 40 км в час. Как сообщили в прокуратуре, Туомиоя выписке штрафа "не противился".

Автомобиль министра должен был пройти техосмотр до конца мая 2014 года. Сам Туомиоя объяснил это тем, что отвез машину на станцию техобслуживания, однако "не проверил, был ли сделан официальны техосмотр".