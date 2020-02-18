Глава Amazon пожертвует 10 млрд долларов на борьбу с изменением климата

Глава американской корпорации Amazon, миллиардер и богатейший человек мира Джефф Безос объявил об открытии "Фонда Земли" (Bezos Earth Fund) для борьбы с климатическими изменениями.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом предприниматель сообщил на своей официальной странице в Instagram.

Безос заявил, что инвестирует 10 млрд долларов в виде стартового капитала и начнет выдавать гранты для экологических активистов уже летом 2020 года. Организация будет заниматься финансирования проектов неправительственных организаций и ученых, которые занимаются активной борьбой с последствиями изменения климата.

"Земля — это единственное, что всех нас объединяет, давайте же защищать ее вместе!" — говорится в посте миллиардера.

По последним данным, состояние Джеффа Безоса оценивается в 130 млрд долларов.