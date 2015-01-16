​Власти Австрии хотят изъять у собственника дом, где родился Гитлер

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Власти Австрии изучают возможность конфискации дома, в котором родился Адольф Гитлер, если собственник откажется его продавать.

Как передает Report, об этом пишет The New York Times.

Здание находится в Браунау на севере страны, недалеко от границы с Германией. Здесь Гитлер жил первые три года жизни. Дом принадлежит женщине, раскрывать личность которой власти отказываются.

Как пишет газета, в 1972 году власти взяли дом под свое управление, чтобы избежать его спорного использования. Согласно документу, подписанному в том же году, здание может предназначаться только для "образовательных, социальных и административных целей".

Однако уже три года оно пустует: собственник отказывается давать разрешение на ремонт, в результате найти арендатора стало невозможным. Министерство внутренних дел страны сделало собственнику предложение по выкупу здания. Ответ пока не пришел, но власти уже изучают возможности его изъятия.