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Французский регулятор оштрафовал Shein на 40 млн евро за фейковые скидки

Французский регулятор оштрафовал Shein на 40 млн евро за фейковые скидки Французский антимонопольный регулятор оштрафовал азиатскую платформу электронной коммерции Shein на 40 млн евро за недобросовестные деловые практики.
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3 июля 2025 г. 17:43
Французский регулятор оштрафовал Shein на 40 млн евро за фейковые скидки

Французский антимонопольный регулятор оштрафовал азиатскую платформу электронной коммерции Shein на 40 млн евро за недобросовестные деловые практики.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Ведомство, отвечающее в том числе и за защиту прав потребителей, заявило, что Infinite Style E-Commerce Co Ltd. (ISEL), ведущая операции под брендом Shein, вводила покупателей в заблуждение относительно размера скидок.

Регулятор, который вел расследование в течение года, отметил в числе нарушений фейковые скидки, то есть создание иллюзии выгодных покупок за счет указания завышенной "старой цены" в новых предложениях.

Анализ предложений о скидках Shein за период с 1 октября 2022 года по 31 августа 2023 года показал, что в 57% случаях цена товара не была снижена по сравнению с первоначальной, а в 11% случаев фактически была выше ее.

ISEL заявила, что французский регулятор уведомил ее о выявленных нарушениях в марте прошлого года, и она скорректировала свои практики в течение двух месяцев.

В мае текущего года Еврокомиссия заявила, что методы продаж Shein нарушают законодательство Евросоюза, и компания может столкнуться со штрафами.

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