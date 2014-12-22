Французская компания Alstom выплатит американским властям штраф в размере 772 млн. долларов

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Французская машиностроительная корпорация Alstom согласилась пойти на внесудебное урегулирование претензий, выдвигавшихся против нее американскими властями в рамках расследования дела о коррупции. Об этом сообщило министерство юстиции США, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его словам, компания Alstom в соответствии с достигнутыми договоренностями выплатит правительству США штраф в размере 772 млн. долларов. Фирме инкриминировался подкуп должностных лиц на Багамах, в Египте, Индонезии и Саудовской Аравии. Согласно утверждению минюста США, корпорация Alstom выплатила в качестве взяток более 75 млн. долларов, получив за счет этого контракты на общую сумму порядка 4 млрд. долларов в сфере транспорта, выработки и передачи электроэнергии.

Компания признала себя виновной в федеральном суде в штате Коннектикут, где рассматривалось данное дело. Штраф, который она решила уплатить, стал самым крупным в американской судебной практике за всю историю разбирательств дел о коррупции в других странах.

Как уточнил минюст США, персональные обвинения в рамках этого процесса также были предъявлены 5 физическим лицам, включая четырех представителей руководства Alstrom.