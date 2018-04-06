Француз выжил после 18-часовой остановки сердца

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ На юге Франции 53-летний мужчина смог выжить после 18-часовой остановки сердца благодаря состоянию гипотермии — снижению температуры тела, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Местные СМИ сообщают, что история произошла три недели назад на берегу реки Орб, но однако об этом стало известно только сейчас.

Мужчина собирался навестить брата, но не дошел до него. Семья бросилась на поиски и нашла его на берегу реки без сознания, с остановкой сердца. Температура тела была 22 градуса. Врачи больницы города Безье сделали пострадавшему прямой массаж сердца. Затем мужчину перевели в больницу в Монпелье. Его сердце снова стало биться только через 18 часов после остановки.

По словам врачей, мужчина выжил именно благодаря низкой температуре тела.

"Гипотермия замедляет работу организма, и это замедление предотвращает последствия болезни. Это своего рода замораживание", - пояснил специалист службы неотложной медпомощи.