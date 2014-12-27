Forbes определил самых прибыльных голливудских актеров за 2014 год

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Американский журнал Forbes опубликовал список актеров, чье участие в фильме приносит голливудским киностудиям максимальный доход. Как сообщает Report, cамой прибыльной актрисой в 2014 году названа Дженнифер Лоуренс. Фильмы с ее участием собрали в мировом прокате 1,4 млрд. долларов.

Следующим по кассовым сборам актером признан Крис Пратт (1,2 млрд. долларов), третьей — Скарлетт Йоханссон (1,18 млрд. долларов).

В десятку лидеров также вошли Марк Уолберг, Крис Эванс, Эмма Стоун, Анджелина Джоли, Джеймс Макэвой.

Замыкают список наиболее прибыльных актеров Майкл Фассбендер и Хью Джекман: они в этом году принесли киностудиям по 746 млн. долларов.