Фермер из США получил премию в 12 тыс. долларов за самую тяжелую тыкву - ФОТО

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Тыква весом 893,1 кг была признана самой тяжелой на ежегодном конкурсе в США, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Победитель - фермер из Орегона - выиграл 12 тыс. долларов.

Участники конкурса не смогли побить рекорд, установленный швейцарцем во время соревнований в прошлом году - его тыква весила более тысячи килограмм.

Массивные тыквы взвешивали на специальных промышленных весах, способных выдержать до пяти тонн.

Специальный приз на конкурсе, который по традиции проходит перед Хэллоуином, присуждали также самой красивой тыкве. Учитывались цвет, форма и размер тыквы.