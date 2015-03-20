 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Евростат назвал самые счастливые страны Евросоюза

    Самыми счастливыми стали жители Дании, Финляндии и Швеции

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Согласно опросу, проведенному Евростатом (Статистическая служба Европейского союза), самыми счастливыми стали жители Дании, Финляндии и Швеции.

    Как передает Report, участники опроса должны были ответить на вопрос: "Насколько в целом вы удовлетворены своей жизнью?"

    По 11-балльной шкале датчане, финны и шведы получили восемь баллов, сообщается насайте ведомства.

    Немцы чуть отстают от них – свой уровень удовлетворенности жизнью они оценили в 7,3 баллов.

    Греки оценивают удовлетворенность от жизни в 6,2 баллов. Хуже всех живется болгарам – 4,8 баллов. В среднем уровень удовлетворения от жизни в странах ЕС составил 7,1 баллов.

    Согласно опросу, молодые люди счастливее взрослых, а мужчины и женщины в среднем примерно одинаково оценивают уровень удовлетворения жизнью.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi