​Евростат назвал самые счастливые страны Евросоюза

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Согласно опросу, проведенному Евростатом (Статистическая служба Европейского союза), самыми счастливыми стали жители Дании, Финляндии и Швеции.

Как передает Report, участники опроса должны были ответить на вопрос: "Насколько в целом вы удовлетворены своей жизнью?"

По 11-балльной шкале датчане, финны и шведы получили восемь баллов, сообщается насайте ведомства.

Немцы чуть отстают от них – свой уровень удовлетворенности жизнью они оценили в 7,3 баллов.

Греки оценивают удовлетворенность от жизни в 6,2 баллов. Хуже всех живется болгарам – 4,8 баллов. В среднем уровень удовлетворения от жизни в странах ЕС составил 7,1 баллов.

Согласно опросу, молодые люди счастливее взрослых, а мужчины и женщины в среднем примерно одинаково оценивают уровень удовлетворения жизнью.