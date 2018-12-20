В России зарегистрировали новую породу собак, которую назвали шалайкой

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В кинологической ассоциации России официально зарегистрировали новую породу собак, названную шалайкой. Это гибрид шакала и ненецкой лайки, сообщает телеканал РЕН ТВ, передает Report.

Данные собаки по виду очень похожи на волков или даже лис, они являются великолепными охотниками, а также одинаково хорошо переносят мороз до минус 70 градусов и экстремальную жару. По словам кинологов, породу выводили почти 40 лет.

Отмечается, что шалаек уже набирают в полицию и службы безопасности аэропортов. Также много заказов и от зарубежных правоохранителей, однако пока за границу шалаек продавать не планируют.