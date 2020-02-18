​ЕС может ввести меры против соцсетей за отказ от цензуры

Евросоюз может ввести ограничительные меры в отношении социальных сетей и других коммуникационных платформ, которые откажутся от контроля и фильтрации контента с целью удаления фейковой информации, призывов, разжигающих ненависть, и прочих угроз европейской демократии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник еврокомиссар по вопросам индустрии Тьерри Бретон по итогам встречи в Брюсселе с главой компании Facebook Марком Цукербергом.

"Социальные сети, в частности, Facebook, безусловно, несут ответственность перед европейскими пользователями, а также перед лицом нашей демократии. Мы много говорили о необходимости серьезно взяться за работу по обеспечению полного контроля всего объема их контента, - заявил Бретон. - Если все социальные сети, действующие на европейском рынке, не начнут предпринимать конкретные действия в случае злоупотреблений, мы (Еврокомиссия) будем вынуждены предпринимать более жесткие меры, которые будут носить ограничительный характер", - заявил он.