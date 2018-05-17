Эрдоган: У 92-летней королевы на редкость хорошая память

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ "Несмотря на преклонный возраст, у королевы Елизаветы II на редкость хорошая память".

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом, делясь своими впечатлениями о встрече с королевой, сказал вернувшийся из Великобритании президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что у 92-летней королевы на редкость хорошая память: "Ей довелось бывать в Турции во время президентства Абдуллы Гюля, в бытность мою премьером. Она прекрасно помнит тот визит, все детали встречи. Кроме того, ей доподлинно известно обо всех встречах, проведенных мной в рамках визита. Она хорошо владеет обсуждаемой информацией, терпеливо все объясняет".