Эквадор возглавил рейтинг лучших стран для проживания пенсионеров

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Американский журнал International Living обнародовал в пятницу ежегодный рейтинг лучших стран для проживания на пенсии. Лидером уже не в первый раз оказался Эквадор.

Report со ссылкой на ТАСС сообщает, что при составлении рейтинга International Living учитывает такие показатели, как стоимость жизни, цены на недвижимость, климат и качество медицинского обслуживания.

Как отмечает журнал, стоимость жизни в Эквадоре примерно в два раза ниже, чем в США. В этой южноамериканской стране, граничащей с Колумбией и Перу, можно прожить на $1,5 тыс. в месяц, включая аренду квартиры. Поход к эквадорскому врачу обходится в $10, а пообедать в ресторане можно за $2,5. Кроме того, люди старше 65 лет получают скидки на авиаперелеты, общественный транспорт и культурные мероприятия.

"Квартиру с двумя спальнями на берегу океана в Эквадоре можно купить менее чем за 100 тыс долларов. Однако в последнее время цены на недвижимость стали расти из-за большого количества переезжающих в страну экспатов и пенсионеров", - приводит журнал слова американца Дэна Прешера, переехавшего шесть лет назад из штата Небраска в город Котакачи. Кроме того, в Эквадоре чрезвычайно разнообразный климат: можно жить как на побережье Тихого океана, так и в Андах.

Всего в рейтинг International Living попали 25 стран. Второе место занимает лидер прошлого года Панама, третье - Мексика. В первую десятку входят также Малайзия, Коста- Рика, Мальта, Испания, Колумбия, Португалия и Таиланд.

Таким образом, в десятке оказались по две страны из Южной Америки и Азии и по три - из Центральной Америки и Европы.