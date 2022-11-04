Экоактивисты облили супом еще одну картину Ван Гога

Экоактивисты совершили очередное нападение на предмет искусства.
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Согласно информации, на картину Винсента Ван Гога "Сеятель", которая экспонируется в настоящее время в Риме, вылили гороховый суп.
Сообщается, что картина была закрыта защитным стеклом и не пострадала.
Свои действия представители организации "Последнее поколение" объяснили протестом против изменения климата, добычи газа и углеродных выбросов.
Полотно, написанное в 1888 году, принадлежит нидерландскому Музею Крёллер-Мюллер.
Напомним, что ранее экоактивистки облили супом картину "Подсолнухи" Ван Гога в Лондонской национальной галерее. Полотно не пострадало, поскольку было закрыто защитным стеклом.