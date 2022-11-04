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Экоактивисты облили супом еще одну картину Ван Гога

Экоактивисты облили супом еще одну картину Ван Гога Экоактивисты совершили очередное нападение на предмет искусства.
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4 ноября 2022 г. 23:20
Экоактивисты облили супом еще одну картину Ван Гога

Экоактивисты совершили очередное нападение на предмет искусства.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил Associated Press.

Согласно информации, на картину Винсента Ван Гога "Сеятель", которая экспонируется в настоящее время в Риме, вылили гороховый суп.

Сообщается, что картина была закрыта защитным стеклом и не пострадала.

Свои действия представители организации "Последнее поколение" объяснили протестом против изменения климата, добычи газа и углеродных выбросов.

Полотно, написанное в 1888 году, принадлежит нидерландскому Музею Крёллер-Мюллер.

Напомним, что ранее экоактивистки облили супом картину "Подсолнухи" Ван Гога в Лондонской национальной галерее. Полотно не пострадало, поскольку было закрыто защитным стеклом.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyada ekofəallar məşhur rəsm əsərinə noxud şorbası atıblar

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