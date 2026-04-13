Dolce & Gabbana назначила экс-главу Gucci со-генеральным директором
- 13 апреля, 2026
- 11:42
Итальянский модный дом Dolce & Gabbana назначил экс-руководителя Gucci Стефано Кантино на должность со-генерального директора.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.
Согласно информации, Кантино ранее занимал пост гендиректора Gucci, а также работал в компании Prada. Он будет работать совместно с нынешним CEO и председателем совета директоров Альфонсо Дольче.
"Я рад, что Стефано Кантино будет рядом со мной на этом новом этапе роста и развития Dolce & Gabbana", - заявил в своем заявлении Альфонсо Дольче.
Отмечается, что кадровые изменения связаны с перестройкой управленческой структуры компании после ухода сооснователя бренда Стефано Габбана с поста председателя совета директоров. Он покинул должность в декабре согласно корпоративной отчетности.
Компания подчеркнула, что уход Габбаны с корпоративных позиций стал частью "естественной эволюции организационной структуры и управления". При этом он сохраняет значительную долю в бизнесе и рассматривает варианты распоряжения своим пакетом акций.
Dolce & Gabbana была основана в 1985 году и быстро стала одним из самых узнаваемых модных брендов в мире благодаря своему средиземноморскому стилю. Хотя основатели расстались более 20 лет назад, они продолжают работать вместе, сохраняя контроль над брендом.