    Dolce & Gabbana назначила экс-главу Gucci со-генеральным директором

    • 13 апреля, 2026
    • 11:42
    Dolce & Gabbana назначила экс-главу Gucci со-генеральным директором

    Итальянский модный дом Dolce & Gabbana назначил экс-руководителя Gucci Стефано Кантино на должность со-генерального директора.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

    Согласно информации, Кантино ранее занимал пост гендиректора Gucci, а также работал в компании Prada. Он будет работать совместно с нынешним CEO и председателем совета директоров Альфонсо Дольче.

    "Я рад, что Стефано Кантино будет рядом со мной на этом новом этапе роста и развития Dolce & Gabbana", - заявил в своем заявлении Альфонсо Дольче.

    Отмечается, что кадровые изменения связаны с перестройкой управленческой структуры компании после ухода сооснователя бренда Стефано Габбана с поста председателя совета директоров. Он покинул должность в декабре согласно корпоративной отчетности.

    Компания подчеркнула, что уход Габбаны с корпоративных позиций стал частью "естественной эволюции организационной структуры и управления". При этом он сохраняет значительную долю в бизнесе и рассматривает варианты распоряжения своим пакетом акций.

    Dolce & Gabbana была основана в 1985 году и быстро стала одним из самых узнаваемых модных брендов в мире благодаря своему средиземноморскому стилю. Хотя основатели расстались более 20 лет назад, они продолжают работать вместе, сохраняя контроль над брендом.

    Dolce & Gabbana Gucci Стефано Кантино Альфонсо Дольче Стефано Габбана

    Последние новости

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    Лента новостей