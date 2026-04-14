    Цена азербайджанской нефти приблизилась к $126

    Энергетика
    14 апреля, 2026
    09:41
    Цена азербайджанской нефти приблизилась к $126

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $5,85 или 4,88%, до $125,83.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов, цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила $132,74.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $6,18 или 5,38%, до $121,02.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Нефть марки Azeri Light Нефть марки Brent Мировой рынок
    Azərbaycan neftinin qiyməti 126 dollara yaxınlaşıb
    Azeri Light crude approaches $126 per barrel

    Последние новости

    17:41
    Фото

    В Баку прошла международная конференция СВМДА по женскому лидерству - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:38
    Фото

    Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2026 год

    Финансы
    17:31

    Армению на ADF2026 в Анталье представит Ваан Костанян

    В регионе
    17:26
    Фото

    Переселившимся в Агдере и Ходжалы семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Карабах
    17:25
    Фото

    В Баку состоялось первое заседание Женского совета СВМДА

    Внешняя политика
    17:24

    Шахин Махмудзаде: Ни один банк в Азербайджане не находится в критическом положении

    Финансы
    17:17

    В Баку задержаны похитители лотерейных билетов из магазинов

    Происшествия
    17:16

    Во Франции хотят запретить концерт Канье Уэста из-за симпатии к Гитлеру

    Другие страны
    17:12

    Северная Македония приняла Национальный план по энергетике и климату до 2030 года

    Другие страны
    Лента новостей