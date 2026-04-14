Цена азербайджанской нефти приблизилась к $126
- 14 апреля, 2026
- 09:41
Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $5,85 или 4,88%, до $125,83.
Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.
По итогам торгов, цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила $132,74.
Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $6,18 или 5,38%, до $121,02.
В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.
Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).
В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.